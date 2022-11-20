Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см
Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см
Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см
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