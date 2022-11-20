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Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - фото 1Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - фото 2Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - фото 3Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - фото 4Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - фото 5

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Столешница: HPL

Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см

Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см

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Варианты столешницы

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас — выполненные заказы

Фотография товара Журнальный Стол Мэдисон от компании ChiedoCover.Журнальный Стол МэдисонФотография товара Стол Мэдисон, черный каркас от компании ChiedoCover.Стол Мэдисон, черный каркас
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