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Стол журнальный №3

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес11.6 кг

Выполненные заказы

Стол журнальный №3, каркас-металл
Стол журнальный №3, каркас-металлСтол журнальный №3, каркас-металлСтол журнальный №3, каркас-металлСтол журнальный №3, каркас-металл
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