Товар в корзине. Перейти
Стол Split серый - фото 1

Стол Split серый

Артикул: CH-068-799
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Split темно-коричневый
Фотография товара Стол Split темно-коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Split розовый
Фотография товара Стол Split розовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Диаметр410 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела круглые столы

Товар в корзине

Стол Split серый
Стол Split серый
от 5 390
В корзине

С этим товаром покупают