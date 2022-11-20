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Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый - фото 1Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый - фото 2Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый - фото 3Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый - фото 4Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый - фото 5

Стол деревянный Алеста Лофт, белый матовый

Артикул: CH-035-654
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота770 мм
  • Вес22 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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