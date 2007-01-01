Характеристики товара
Описание
Столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе;
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15 кг
Объем упаковки: 0.084 м3
Размер упаковки: 730х830х140 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм
- Высота740 мм
- Вес13,5 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет