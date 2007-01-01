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Настоящее фото товара Стол пластиковый Sky Table 70, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый Sky Table 70
9 оценок
20 490
Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый Sky Table 70 - фото 1Стол пластиковый Sky Table 70 - фото 2Стол пластиковый Sky Table 70 - фото 3Стол пластиковый Sky Table 70 - фото 4

Стол пластиковый Sky Table 70

Артикул: CH-052-684
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе;


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15 кг

Объем упаковки: 0.084 м3

Размер упаковки: 730х830х140 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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