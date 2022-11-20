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Стол пластиковый Sky Table 70

Артикул: CH-052-684
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница изготовлена из погодостойкого пластика;
металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
подходит для использования в помещении и на открытом воздухе;


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 15 кг

Объем упаковки: 0.084 м3

Размер упаковки: 730х830х140 мм

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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