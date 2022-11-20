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Стол Elephant раскладной 120-160*80 бетон/алюминий

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Elephant с раскладной столешницей.

Стол оснащён простым раздвижным механизмом, который позволяет дополнительно увеличить полезную площадь столешницы на 40 см. Максимально допустимая нагрузка составляет 80 кг. Современная модель стола с лаконичным рисунком под натуральный камень дополнит любую обеденную зону и кухню.

Столешница и ножки изготовлены из ЛДСП - древесно-стружечная плита с ламинированным покрытием. Благодаря полимерной плёнке материал более устойчив к механическим повреждениям, перепадам температур и более долговечен.

2 коробки / 1 шт.

Габариты:

1короб: 86*65,5*8,5 2короб: 86*51,5*12,6

Вес брутто:

1короб: 22,500 2короб: 23,500

Объем:

1короб: 0,060 2короб: 0,060

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • Цветсерый

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