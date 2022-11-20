Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Elephant с раскладной столешницей.
Стол оснащён простым раздвижным механизмом, который позволяет дополнительно увеличить полезную площадь столешницы на 40 см. Максимально допустимая нагрузка составляет 80 кг. Современная модель стола с лаконичным рисунком под натуральный камень дополнит любую обеденную зону и кухню.
Столешница и ножки изготовлены из ЛДСП - древесно-стружечная плита с ламинированным покрытием. Благодаря полимерной плёнке материал более устойчив к механическим повреждениям, перепадам температур и более долговечен.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 86*65,5*8,5 2короб: 86*51,5*12,6
Вес брутто:
1короб: 22,500 2короб: 23,500
Объем:
1короб: 0,060 2короб: 0,060
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина800 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Цветсерый