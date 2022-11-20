Товар в корзине. Перейти
Кофейный столик Contour Mini - фото 1Кофейный столик Contour Mini - фото 2Кофейный столик Contour Mini - фото 3

Кофейный столик Contour Mini

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кофейный столик Contour Max
Кофейный столик Contour Max
Следующий Стол керамический Дели
Кофейный столик Contour Max

Характеристики товара

Описание

Стол Contour Mini – сбалансированная комбинация формы и материала. Сдержанная конструкция в виде круглой массивной столешницы из мрамора и графичной металлической опоры. Утонченный тандем внушительной строгости и эстетики лаконичности. На тёмном фоне с белыми прожилками будут блистать фоторамки, вазы, книги, декоративные композиции. Стол Contour Mini – сбалансированная комбинация формы и материала. Сдержанная конструкция в виде круглой массивной столешницы из искусственного мрамора и графичной металлической опоры. Утонченный тандем внушительной строгости и эстетики лаконичности. На тёмном фоне с белыми прожилками будут блистать фоторамки, вазы, книги, декоративные композиции.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр605 мм
  • Вес27 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницымрамор

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Объём упаковки0.62 м3

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
39

Стол Лидер 7

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
12

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
22

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
22Хит

Стол Симбиоз №21

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
36

Стол Лидер 23 прямоугольный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
10

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
20

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79018
3 390 ₽
14

Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
12

Стол Лидер 1, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
36

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

С этим товаром покупают
Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от550
30

Скатерть Габардин, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
18

Скатерть Microfibra

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
14

Комплект дорожек

Скатерть тканевая ЖуравинкаНастоящее фото товара Скатерть тканевая Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от850
19

Скатерть тканевая Журавинка

Скатерть Лента, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Лента, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
10

Скатерть Лента, прямоугольная

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
11

Скатерть Тесьма, круглая

Скатерть Бахрома, закругленные углыНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, закругленные углы, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
16

Скатерть Бахрома, закругленные углы

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1