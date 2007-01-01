Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Селин раскладной, 160-240*90, темная керамика
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина2400 мм
- Высота760 мм
- Вес99.5 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки1700 мм
- Вес упаковки130.5 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики1700
- Изделия стопируютсяНет