Характеристики товара
Описание
Массивный стол Селин в монохромном цвете с мраморным рисунком. Прямоугольная столешница выполнена из цельной керамики - долговечный и прочный материал устойчивый к внешним воздействиям. При необходимости длину стола можно увеличить на 40 или 80 см за счет спрятанных по бокам раздвижных элементов. Раздвижной механизм прост в использовании и не требует много времени для сборки. Металлические опорные ножки в лаконичном дизайне надёжно удерживают всю конструкцию и дополняют монолитный образ. Данная модель подчеркнет стиль кухни или гостиной в современном дизайне.
2 коробки / 1 шт.
Габариты:
- 1короб: 170*100*19
- 2короб: 70*65*15
Вес брутто:
- 1короб: 95,000
- 2короб: 21,500
Объем:
- 1короб: 0,323
- 2короб: 0,068
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1600/2400 мм
- Глубина900 мм
- Вес99.5 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный