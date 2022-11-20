Товар в корзине. Перейти

Стол обеденный Селин раскладной 160-240*90 керамика темная

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика
Следующий Стол Viborg, темный орех/ стекло
Стол обеденный Артизан раскладной 160-240*90 керамика

Характеристики товара

Описание

Массивный стол Селин в монохромном цвете с мраморным рисунком. Прямоугольная столешница выполнена из цельной керамики - долговечный и прочный материал устойчивый к внешним воздействиям. При необходимости длину стола можно увеличить на 40 или 80 см за счет спрятанных по бокам раздвижных элементов. Раздвижной механизм прост в использовании и не требует много времени для сборки. Металлические опорные ножки в лаконичном дизайне надёжно удерживают всю конструкцию и дополняют монолитный образ. Данная модель подчеркнет стиль кухни или гостиной в современном дизайне.

2 коробки / 1 шт.

Габариты:

  • 1короб: 170*100*19
  • 2короб: 70*65*15

Вес брутто:

  • 1короб: 95,000
  • 2короб: 21,500

Объем:

  • 1короб: 0,323
  • 2короб: 0,068
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1600/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес99.5 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный

Похожие товары

Стол Viborg, темный орех/ стеклоНастоящее фото товара Стол Viborg, темный орех/ стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена
8

Стол Viborg, темный орех/ стекло

Стол круглый раскладной BarneoНастоящее фото товара Стол круглый раскладной Barneo, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
11

Стол круглый раскладной Barneo

Стол раскладной Ricco Настоящее фото товара Стол раскладной Ricco , произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
7

Стол раскладной Ricco

Стол раскладной Roberto, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
15

Стол раскладной Roberto, дуб

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена
9

Стол раскладной Roberto, дуб/ кремовый

Стол раскладной Tempio, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Tempio, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
13

Стол раскладной Tempio, орех

Стол раскладной Teodoro, орехНастоящее фото товара Стол раскладной Teodoro, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
6

Стол раскладной Teodoro, орех

Стол раскладной Navarrese, дубНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
14

Стол раскладной Navarrese, дуб

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовыйНастоящее фото товара Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена
13

Стол раскладной Navarrese, дуб/ кремовый

Стол раскладной Rochester , дубНастоящее фото товара Стол раскладной Rochester , дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
11

Стол раскладной Rochester , дуб

Другие товары из раздела

Стол DSW 90, прозрачныйНастоящее фото товара Стол DSW 90, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стол DSW 90, прозрачный

В наличии 2 шт.
Стол DSW 130*80, прозрачныйНастоящее фото товара Стол DSW 130*80, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99051
23 990 ₽Оптовая цена
6

Стол DSW 130*80, прозрачный

В наличии 100 шт.
Стол Oslo 100, белыйНастоящее фото товара Стол Oslo 100, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 99024
16 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Oslo 100, белый

В наличии 1 шт.
Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
14

Стол Бостон, раздвижной

Стол Бейз, раздвижной, венгеНастоящее фото товара Стол Бейз, раздвижной, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
15

Стол Бейз, раздвижной, венге

С этим товаром покупают

Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 63Настоящее фото товара Чехол 63, произведённого компанией ChiedoCover
от790
10

Чехол 63

Чехол 18Настоящее фото товара Чехол 18, произведённого компанией ChiedoCover
от850
13

Чехол 18

Чехол 52 на стул Кьявари, синийНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 52 на стул Кьявари, синий

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от990
7

Чехол 02 бархат

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
5

Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый