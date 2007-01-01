Характеристики товара
Описание
Уникальный стол Теодоро из Испанской коллекции удачно дополнит интерьер в вашем доме, будет смотреться стильно и привлекательно на кухне, в гостиной или столовой. Стол удобен и практичен, его можно легко придвинуть к стене или выдвинуть в центр комнаты. Модель имеет раскладной механизм поворотного типа, позволяющий с комфортом разместить от четырех до шести человек. Устойчивые деревянные ножки из массива гевеи и простая прямоугольная столешница делают стол основательными надежным. Модель универсальна, практична, не требует специального ухода, выдерживает перепады температур и влажности. Стол Теодоро в цвете орех, имеет красивую и привлекательную текстуру. Модель будет радовать своего владельца первоначальным видом в течение долгого времени. Стол очень прост в сборке, инструкция по сборке прилагается.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет