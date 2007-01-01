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Настоящее фото товара Стол раскладной Теодоро, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раскладной Теодоро, орех
49 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
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Стол раскладной Теодоро, орех

Артикул: CH-029-291
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыдерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный стол Теодоро из Испанской коллекции удачно дополнит интерьер в вашем доме, будет смотреться стильно и привлекательно на кухне, в гостиной или столовой. Стол удобен и практичен, его можно легко придвинуть к стене или выдвинуть в центр комнаты. Модель имеет раскладной механизм поворотного типа, позволяющий с комфортом разместить от четырех до шести человек. Устойчивые деревянные ножки из массива гевеи и простая прямоугольная столешница делают стол основательными надежным. Модель универсальна, практична, не требует специального ухода, выдерживает перепады температур и влажности. Стол Теодоро в цвете орех, имеет красивую и привлекательную текстуру. Модель будет радовать своего владельца первоначальным видом в течение долгого времени. Стол очень прост в сборке, инструкция по сборке прилагается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки24 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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