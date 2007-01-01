Гримерные столы

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
8 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-1
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-14%
Хит
7 990 ₽9 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт-2
Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Лофт-3
Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-17%
8 390 ₽9 990 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт-6
Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
12 390 ₽13 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Лофт-7
Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт 13
Настоящее фото товара Стол Лофт 14, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт 14
Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт 16
Настоящее фото товара Стол Дувр, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Дувр
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол МА08, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол МА08
Настоящее фото товара Стол МА83, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол МА83
Настоящее фото товара Стол Норридж, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Норридж
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Вустер
Настоящее фото товара Стол Лофт 38 мм, 120x80x76, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол Лофт 38 мм, 120x80x76
Настоящее фото товара Стол Киль карагач, произведённого компанией ChiedoCover
51 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Киль карагач
Настоящее фото товара Стол Темза ясень, произведённого компанией ChiedoCover
80 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Темза ясень
Настоящее фото товара Стол Темза карагач, произведённого компанией ChiedoCover
84 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Темза карагач
Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
46 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Киль ясень
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover-18%
23 990 ₽28 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover-19%
25 990 ₽31 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Барная стойка Дезмонд Х черная
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Дезмонд Х белая
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барная стойка Парсон, белая
Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Барная стойка Парсон, черная
Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Шрустбери
Настоящее фото товара Письменный стол Леобен, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Письменный стол Леобен
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стол Лофт 17, произведённого компанией ChiedoCover
29 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Лофт 17
Настоящее фото товара Стол Лофт Манитоба, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лофт Манитоба
Настоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Письменный стол Уно орех
Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Письменный стол Уно венге
Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Письменный стол Уно белый
Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Письменный стол Милан
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный Классика №2
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
32 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол журнальный Классика №3
Настоящее фото товара Стол журнальный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
32 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол журнальный Классика №1
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №1, произведённого компанией ChiedoCover
64 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол письменный Классика №1
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
56 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол письменный Классика №3
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №4, произведённого компанией ChiedoCover
46 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол письменный Классика №4
Настоящее фото товара Стол письменный Классика №5, произведённого компанией ChiedoCover
54 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол письменный Классика №5
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция ДК, произведённого компанией ChiedoCover
23 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол журнальный Венеция ДК
Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол журнальный Венеция №2 ДК
Настоящее фото товара Стол письменный Венеция №1, произведённого компанией ChiedoCover
71 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол письменный Венеция №1
Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 5/1, произведённого компанией ChiedoCover
19 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол консольный Венеция 5/1

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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