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Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас
37 оценок
110 49049
212 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 1Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 2Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 3Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 4Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 5Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 6Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас - фото 7
Распродажа

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

Артикул: CH-026-045
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000/3000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес141 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол RIETI 200 итальянская керамика на стекле в цвете белый мрамор

Описание модели:

  • двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 50 см позволяют увеличить длину столешницы на 250 или 300 см при необходимости;
  • рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – черный.
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000/3000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес141 кг
  • Материал столешницыстекло, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки156 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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