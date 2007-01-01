Характеристики товара
Описание
Стол RIETI 200 итальянская керамика на стекле в цвете белый мрамор
Описание модели:
- двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 50 см позволяют увеличить длину столешницы на 250 или 300 см при необходимости;
- рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
- итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
- основание стола - металл, цвет – черный.
- Упакован в 2 коробки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000/3000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота760 мм
- Вес141 кг
- Материал столешницыстекло, керамика
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки156 кг
- Объём упаковки0.56 м3
- Изделия стопируютсяНет