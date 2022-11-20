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Стол деревянный Aviano молочный с патиной

Артикул: CH-035-516
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес52 кг
  • Объем0.263 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест44
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

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