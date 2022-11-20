Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Aviano молочный - фото 1Стол деревянный Aviano молочный - фото 2Стол деревянный Aviano молочный - фото 3Стол деревянный Aviano молочный - фото 4Стол деревянный Aviano молочный - фото 5Стол деревянный Aviano молочный - фото 6Стол деревянный Aviano молочный - фото 7Стол деревянный Aviano молочный - фото 8Стол деревянный Aviano молочный - фото 9Стол деревянный Aviano молочный - фото 10

Стол деревянный Aviano молочный

Артикул: CH-035-518
39 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол деревянный Aviano молочный с патиной
Стол деревянный Aviano молочный с патиной
Следующий Стол деревянный Romeo без патины / вишня
Стол деревянный Aviano молочный с патиной

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Вес52 кг
  • Объем0.263 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Цвет подстольяБелый
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39125
14 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

32
В наличии 5 шт.
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

41
В наличии 100 шт.
Стол Petal D110Настоящее фото товара Стол Petal D110, произведённого компанией ChiedoCover
от18 600
Оптовая цена

Стол Petal D110

43
В наличии 138 шт.
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркасНастоящее фото товара Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от66 200
Оптовая цена

Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас

36
В наличии 31 шт.
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркасНастоящее фото товара Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от81 800
Оптовая цена

Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас

59
В наличии 31 шт.
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 350
Оптовая цена

Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

41
В наличии 3 шт.
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый

47
В наличии 41 шт.
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белыйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый

42
В наличии 22 шт.
Стол Brick M 140, Оникс/ черныйНастоящее фото товара Стол Brick M 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 000
Оптовая цена

Стол Brick M 140, Оникс/ черный

41
Стол Sirius бетон/ белыйНастоящее фото товара Стол Sirius бетон/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 700
Оптовая цена

Стол Sirius бетон/ белый

30
В наличии 26 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Распродажа
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый

33
В наличии 68 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное детское Анна, салатовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, салатовый

44
Настоящее фото товара Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый

86
Диван-кровать Miski серый 105 cmНастоящее фото товара Диван-кровать Miski серый 105 cm, произведённого компанией ChiedoCover
от82 990
Оптовая цена

Диван-кровать Miski серый 105 cm

78
Настоящее фото товара Бра Матео, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Бра Матео, золото

40

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол Бруно 700, раздвижной, квадрат, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190
Оптовая цена

Стол Бруно 700, раздвижной, квадрат, вишня

45
Стол Фин 140 Латте, стекло/ Белый каркасНастоящее фото товара Стол Фин 140 Латте, стекло/ Белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 100
Оптовая цена

Стол Фин 140 Латте, стекло/ Белый каркас

36
В наличии 8 шт.
Стол Ralf, серая лава/ антикНастоящее фото товара Стол Ralf, серая лава/ антик, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Стол Ralf, серая лава/ антик

40
Стол Фернан орех кантри / белыйНастоящее фото товара Стол Фернан орех кантри / белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Стол Фернан орех кантри / белый

32
В наличии 1 шт.
Стол Торвальд белый мрамор / черныйНастоящее фото товара Стол Торвальд белый мрамор / черный, произведённого компанией ChiedoCover
56 290
Оптовая цена

Стол Торвальд белый мрамор / черный

41
Распродажа
Журнальный стол Бернард орех с коричневой патинойНастоящее фото товара Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
20 99012
23 750 ₽Оптовая цена

Журнальный стол Бернард орех с коричневой патиной

31
В наличии 4 шт.
Стол деревянный Красидиано орех темныйНастоящее фото товара Стол деревянный Красидиано орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 790
Оптовая цена

Стол деревянный Красидиано орех темный

48
В наличии 5 шт.
Распродажа
Стол стеклянный Rober woodНастоящее фото товара Стол стеклянный Rober wood, произведённого компанией ChiedoCover
от13 5201
13 590 ₽Оптовая цена

Стол стеклянный Rober wood

37
Стол Skandi белый 90смНастоящее фото товара Стол Skandi белый 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стол Skandi белый 90см

10
В наличии 26 шт.
NewРаспродажа
Настоящее фото товара Стол обеденный Belle 160х90 белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от69 99013
79 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Belle 160х90 белый мрамор

8
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стол деревянный Aviano молочный
Стол деревянный Aviano молочный
от 39 690
41 800 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Распродажа
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый

33
В наличии 68 шт.
Распродажа
Кресло компьютерное детское Анна, салатовыйНастоящее фото товара Кресло компьютерное детское Анна, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49040
9 090 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Анна, салатовый

44
Настоящее фото товара Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Галс, ткань фуксия/ каркас белый

86