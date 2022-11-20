Характеристики товара
Описание
Стильный барный столы в лаконичном дизайне.
Прямоугольная столешница 120*60 см выполнена из МДФ с покрытием из краски в черном цвете. Каркас и ножки стола изготовлены из металла в тон столешнице, центральная перекладина - из массива дерева.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 108*55*29
Масса брутто: 27,500
Вес брутто 1 коробки: 18,900
Вес брутто 2 коробки: 8,500
Объем: 0,245
Объем 1 коробки: 0,073
Объем 2 коробки: 0,172
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота1040 мм
- Вес22.4 кг
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материал столешницышпон
- Материал ножексталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай