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Настоящее фото товара Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп
34 оценки
24 990
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 1Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 2Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 3Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 4Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 5Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп - фото 6

Стол раздвижной Блэк, дуб натуральный, лдсп

Артикул: CH-030-961
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота760 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный раздвижной стол BLACK изготовлен из качественного материала:ЛДСП - столешница,HPL-пластик - основание. Цвет столешницы отлично гармонирует с черными ногами. Под стол легко подобрать стулья

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота760 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяпластик
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Размер упаковки110/70/15 см
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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