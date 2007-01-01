Характеристики товара
Описание
Современный раздвижной стол BLACK изготовлен из качественного материала:ЛДСП - столешница,HPL-пластик - основание. Цвет столешницы отлично гармонирует с черными ногами. Под стол легко подобрать стулья
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина670 мм
- Высота760 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяпластик
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон: 6
- Размер упаковки110/70/15 см
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет