Характеристики товара
Описание
Стол оснащён простым и элегантным раздвижным механизмом, достаточно повернуть центральную часть на 180 градусов и зафиксировать между боковыми панелями
|Габариты В*Ш*Г
|-
|75-77*120-180*90 см
|Вес нетто изделия
|-
|119 кг
|Вес брутто изделия
|-
|131 кг
|Материал столешницы
|-
|керамика
|Толщина столешницы
|-
|11 мм
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 128*97*23
2короб: 76*54*8
3короб: 70*47*20
Вес брутто:
1короб: 87,000
2короб: 27,500
3короб: 16,500
Объем:
1короб: 0,268
2короб: 0,033
3короб: 0,066
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Вес119 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка50 кг