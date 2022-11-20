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Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 1Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 2Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 3Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 4Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 5Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 6Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 7Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый - фото 8

Стол деревянный Денвер Лофт бетон, черный матовый

Артикул: CH-035-651
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес36 кг
  • Объем0.19 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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