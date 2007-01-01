Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина1200 мм
- Высота750 мм
- Вес38.1 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыстекло
- Цветчерный, прозрачный
- Каркасметалл, МДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1300 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки1300 мм
- Вес упаковки47.5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1300
- Изделия стопируютсяНет