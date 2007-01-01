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Настоящее фото товара Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло
26 оценок
24 6909
26 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 1Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 2Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 3
Распродажа

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

Артикул: CH-053-545
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вес38.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вес38.1 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Цветчерный, прозрачный
  • Каркасметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1300 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1300 мм
  • Вес упаковки47.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1300
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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