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Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 1Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 2Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло - фото 3

Стол обеденный Ливерпуль 120*120 стекло

Артикул: CH-053-545
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный стол с металлическим основанием. Круглая столешница с рисунком белого мрамора выполнена из МДФ - прочного, экологически безопасного материала, который устойчив к перепадам температур и повышенной влажности. Поверхность столешницы декорирована рисунком белого мрамора, который идеально сочетается с металлическим основанием в золотом цвете. Защитные подпятники в основании предотвращают порчу напольного покрытия.

2 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 130*130*10
2короб: 85*60*25
Вес брутто:
1короб: 31,50
2короб: 16,00
Объем:
1короб: 0,17
2короб: 0,13

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Вес38.10 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Каркасметалл мдф
  • Материал столешницыстекло
  • Цветчерный, прозрачный
  • Страна изготовленияКитай

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