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Стол деревянный Балмет орех

Артикул: CH-035-596
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота770 мм
  • Вес81 кг
  • Объем0.339 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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