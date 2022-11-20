Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота745 мм
- Ширина850 мм
- Длина1380 мм
- Вес10 кг
- Материал подстольяЛДСП
- Механизмраздвижной
- РазмерКоличество персон:
- Цветбелый
- Размер упаковки130/8/83 см
- Страна изготовленияБеларусь
Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 72 см
Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см
Стол раздвижной Arris, дуб каньон, лдсп
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