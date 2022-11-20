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Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 85 см - фото 1Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 85 см - фото 2

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 85 см

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота745 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина1380 мм
  • Вес10 кг
  • Материал подстольяЛДСП
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон:
  • Цветбелый
  • Размер упаковки130/8/83 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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