Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина1100 мм
- Высота800 мм
- Вес60 кг
- Объем0.25 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест2
- Страна изготовленияРоссия
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