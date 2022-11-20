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Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 1Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 2Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 3Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 4Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 5Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 6Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 7Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 8Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 9Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина - фото 10

Стол деревянный Альфред орех / коричневая патина

Артикул: CH-035-530
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Высота800 мм
  • Вес60 кг
  • Объем0.25 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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