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Настоящее фото товара Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло
44 оценки
21 39029
30 090 ₽
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Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло - фото 1
Распродажа

Стол Финиция, прозрачный, закаленное стекло

Артикул: CH-030-915
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический круглый стол FINEZIA впишется в любой современный интерьер. Столешница изготовлена из закаленного стекла, основание - металл с покрытием хром.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес20 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяхром
  • РазмерКоличество персон: 4
  • Размер упаковки38.6/38.6/38.6 см
  • Цветсеребряный, прозрачный
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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