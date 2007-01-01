Характеристики товара
Описание
Классический круглый стол FINEZIA впишется в любой современный интерьер. Столешница изготовлена из закаленного стекла, основание - металл с покрытием хром.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяхром
- РазмерКоличество персон: 4
- Размер упаковки38.6/38.6/38.6 см
- Цветсеребряный, прозрачный
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет