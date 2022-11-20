Характеристики товара
Описание
Раздвижной обеденный стол «КЁЛЬН» универсален для кухни или гостиной любой площади.
Оригинальная столешница с покрытием из прочного HPL-пластика.
Вставка позволяет увеличить ширину стола на 40 см.
Удобный автоматический механизм подъема вставки и раздвижения (механизм автоматического подъема-опускания вставки при раздвижении половинок столешницы).
Прочные ножки и царга изготовлены из профильной трубы 60*30 мм с полимерным покрытием.
Красивая форма и интересный дизайн делает стол подходящим под различные интерьеры.
Стол поставляется в разобранном виде (2 места).
Стол очень просто собрать.
Инструкция в комплекте.
Равномерно распределенная нагрузка на стол не должна превышать 25 кг.
Главные преимущества столов с HPL-пластиком перед стеклянными поверхностями:
- износостойкость к механическим повреждениям (царапинам, сколам и т.д.)
- ударопрочность (столешница не разобьётся при ударе)
- высокое шумопоглощение (нет дребезжащих звуков при соприкосновении с посудой и т.д.)
|мм
|Габариты упаковки
(Д*Ш*В), см
|мм
|Объем
упаковки
|мм
|вес
брутто
|Столешница
|122*82*13
|0,130 куб. м
|30,5 кг
|Ножки
|77*22*13
|0,022 куб м
|7,3 кг
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200/1600 мм
- Глубина580 мм
- Вес35,6 кг
- Материал каркасаметалл