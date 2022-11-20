Стол Кёльн

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Стол обеденный Орианна

Характеристики товара

Описание

Раздвижной обеденный стол «КЁЛЬН» универсален для кухни или гостиной любой площади.
Оригинальная столешница с покрытием из прочного HPL-пластика.
Вставка позволяет увеличить ширину стола на 40 см.
Удобный автоматический механизм подъема вставки и раздвижения (механизм автоматического подъема-опускания вставки при раздвижении половинок столешницы).
Прочные ножки и царга изготовлены из профильной трубы 60*30 мм с полимерным покрытием.
Красивая форма и интересный дизайн делает стол подходящим под различные интерьеры.
Стол поставляется в разобранном виде (2 места).
Стол очень просто собрать.
Инструкция в комплекте.
Равномерно распределенная нагрузка на стол не должна превышать 25 кг.
Главные преимущества столов с HPL-пластиком перед стеклянными поверхностями:
- износостойкость к механическим повреждениям (царапинам, сколам и т.д.)
- ударопрочность (столешница не разобьётся при ударе)
- высокое шумопоглощение (нет дребезжащих звуков при соприкосновении с посудой и т.д.)

ммГабариты упаковки

(Д*Ш*В), см

ммОбъем
упаковки		ммвес
брутто
Столешница122*82*130,130 куб. м30,5 кг
Ножки77*22*130,022 куб м7,3 кг
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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200/1600 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес35,6 кг
  • Материал каркасаметалл

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