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Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
Стол деревянный Дилан Лофт, бетон
46 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Дилан Лофт, бетон - фото 1Стол деревянный Дилан Лофт, бетон - фото 2Стол деревянный Дилан Лофт, бетон - фото 3Стол деревянный Дилан Лофт, бетон - фото 4Стол деревянный Дилан Лофт, бетон - фото 5

Стол деревянный Дилан Лофт, бетон

Артикул: CH-035-648
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1100 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - ЛДСП; Ширина - 120; Глубина - 40; Высота - 110;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес16 кг
  • Объем0.09 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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