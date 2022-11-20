Товар в корзине. Перейти
Стол стеклянный Рамси мрамор серый - фото 1

Стол стеклянный Рамси мрамор серый

Артикул: CH-035-707
49 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра "Франц" silver
Люстра "Франц" silver
Следующий Журнальный стол Иберис белый мрамор / черный
Люстра "Франц" silver

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота410 мм
  • Вес7 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Cтол журнальный «Анси»Настоящее фото товара Cтол журнальный «Анси», произведённого компанией ChiedoCover
41 190
Оптовая цена
39

Cтол журнальный «Анси»

Стол пристенный «Аньер»Настоящее фото товара Стол пристенный «Аньер», произведённого компанией ChiedoCover
49 190
Оптовая цена
45

Стол пристенный «Аньер»

Cтол «Апремон»Настоящее фото товара Cтол «Апремон», произведённого компанией ChiedoCover
65 290
Оптовая цена
50

Cтол «Апремон»

Настоящее фото товара Стол Мосул дуб, тон махагон, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена
32

Стол Мосул дуб, тон махагон

Стол туалетный «Арбон»Настоящее фото товара Стол туалетный «Арбон», произведённого компанией ChiedoCover
65 290
Оптовая цена
40

Стол туалетный «Арбон»

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркасНастоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000
Оптовая цена
46

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

В наличии 12 шт.
Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графитНастоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000
Оптовая цена
48

Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит

В наличии 13 шт.
Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графитНастоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000
Оптовая цена
45

Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичныйНастоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
36

Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный

В наличии 2 шт.
Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловыйНастоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
41

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

В наличии 3 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья Тейп 2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
36

Скамья Тейп 2

Журнальный стол JazzНастоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
45

Журнальный стол Jazz

В наличии 14 шт.
Распродажа
Стул Easy, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Easy, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99019
6 090 ₽Оптовая цена
82

Стул Easy, велюр черный

Распродажа
Стол раздвижной One, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена
37

Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп

В наличии 4 шт.
Кровать Бари №3Настоящее фото товара Кровать Бари №3, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
44

Кровать Бари №3

Другие товары из раздела журнальные столики

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена
30

Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000

Распродажа
Стол журнальный TRICK, белый Настоящее фото товара Стол журнальный TRICK, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 99045
5 390 ₽Оптовая цена
39

Стол журнальный TRICK, белый

В наличии 102 шт.
Распродажа
Стол журнальный Империал, бронза (прозрачный), стекло триплекс, цвет опоры золотойНастоящее фото товара Стол журнальный Империал, бронза (прозрачный), стекло триплекс, цвет опоры золотой, произведённого компанией ChiedoCover
13 1909
14 490 ₽Оптовая цена
49

Стол журнальный Империал, бронза (прозрачный), стекло триплекс, цвет опоры золотой

В наличии 3 шт.
Столик лофт, АмритНастоящее фото товара Столик лофт, Амрит, произведённого компанией ChiedoCover
21 900
Оптовая цена
50

Столик лофт, Амрит

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метраНастоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
43 900
Оптовая цена
34

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра

Стол журнальный Mesh, белыйНастоящее фото товара Стол журнальный Mesh, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
45

Стол журнальный Mesh, белый

В наличии 24 шт.
Распродажа
Журнальный стол Аданна кофеНастоящее фото товара Журнальный стол Аданна кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09018
6 146 ₽Оптовая цена
44

Журнальный стол Аданна кофе

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол эргономичный Кохат, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
48

Стол эргономичный Кохат

Настоящее фото товара Стол эргономичный Кармона левый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
30

Стол эргономичный Кармона левый

Стол журнальный УэстпортНастоящее фото товара Стол журнальный Уэстпорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
50

Стол журнальный Уэстпорт

Товар в корзине

Стол стеклянный Рамси мрамор серый
Стол стеклянный Рамси мрамор серый
от 8 890
11 606 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья Тейп 2, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена
36

Скамья Тейп 2

Журнальный стол JazzНастоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
45

Журнальный стол Jazz

В наличии 14 шт.
Распродажа
Стул Easy, велюр черныйНастоящее фото товара Стул Easy, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99019
6 090 ₽Оптовая цена
82

Стул Easy, велюр черный

Распродажа
Стол раздвижной One, дуб каньон, лдспНастоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
19 1905
20 090 ₽Оптовая цена
37

Стол раздвижной One, дуб каньон, лдсп

В наличии 4 шт.