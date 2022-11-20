Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота410 мм
- Вес7 кг
- Объем0.1 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Cтол журнальный «Анси»
Стол пристенный «Аньер»
Cтол «Апремон»
Стол Мосул дуб, тон махагон
Стол туалетный «Арбон»
Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркасВ наличии 12 шт.
Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графитВ наличии 13 шт.
Комплект журнальных столов Эрвин, Мейджик, стекло/ каркас графит
Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичныйВ наличии 2 шт.
Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловыйВ наличии 3 шт.
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000
Стол журнальный TRICK, белыйВ наличии 102 шт.
Стол журнальный Империал, бронза (прозрачный), стекло триплекс, цвет опоры золотойВ наличии 3 шт.
Столик лофт, Амрит
Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра
Стол журнальный Mesh, белыйВ наличии 24 шт.
Журнальный стол Аданна кофеВ наличии 7 шт.
Стол эргономичный Кохат
Стол эргономичный Кармона левый
Стол журнальный Уэстпорт