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Столик журнальный Nofon mid, белый, черный - фото 1Столик журнальный Nofon mid, белый, черный - фото 2Столик журнальный Nofon mid, белый, черный - фото 3Столик журнальный Nofon mid, белый, черный - фото 4Столик журнальный Nofon mid, белый, черный - фото 5

Столик журнальный Nofon mid, белый, черный

Артикул: CH-073-355
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Nofon — семейство журнальных столиков из 2 предметов. Можно использовать как по отдельности, так и вместе. Простота и выразительность дизайна достигается благодаря плавной геометрии, союзу белого и черного.

Эти столики блещут спокойным, но сильным характером. Круглые столешницы из белого спеченного камня поддерживаются основаниями в форме тюльпана и полусферы. Солидности добавляет текстурная игра полированного металла. Столики Nofon, словно шахматные фигуры, готовы разыграть любую интерьерную партию по вашему сценарию.

Материал столешницы - спеченный камень с фактурой под керамику, материал опоры - металл черного цвета.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Поставляется в сборе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Диаметр510 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки0.17 м3

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Товар в корзине

Столик журнальный Nofon mid, белый, черный
Столик журнальный Nofon mid, белый, черный
33 590
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