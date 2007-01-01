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Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки
45 оценок
13 19033
19 570 ₽
Товар в корзине. Перейти
Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки - фото 1Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки - фото 2Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки - фото 3Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки - фото 4
Распродажа

Набор кофейных столиков Танго, темно-синий, черные ножки

Артикул: CH-028-249
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота395 мм
  • Диаметр615 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице выполенной из закалённого стекла завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Чёрные ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.58см, высота 48см. Размер маленького столика: диам.46см, высота 39см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина615 мм
  • Ширина615 мм
  • Высота395 мм
  • Диаметр615 мм
  • Вес3,3 кг
  • Цветсиний, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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