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Стол деревянный Аделиция 110 файн-лайн / графит

Артикул: CH-035-663
47 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота770 мм
  • Вес30 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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