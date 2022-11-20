Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото - фото 1Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото - фото 2Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото - фото 3Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото - фото 4

Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Суккур, черное
Кресло Суккур, черное
Следующий Кресло Локоджо, белое
Кресло Суккур, черное

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол в современном дизайне со стеклянной столешницей из закаленного стекла smoke. Каркас сталь золото.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 60*51*34

Масса брутто: 6 кг.

Объем: 0,1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина500 мм
  • Вес4 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка10 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки6 кг

Похожие товары

Кресло Локоджо, белоеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Кресло Локоджо, белое

Кресло Локоджо, синееНастоящее фото товара Кресло Локоджо, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
15

Кресло Локоджо, синее

Кресло Локоджо, золотоеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, золотое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
13

Кресло Локоджо, золотое

Кресло Локоджо, красноеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
10

Кресло Локоджо, красное

Кресло Локоджо, лаймНастоящее фото товара Кресло Локоджо, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
6

Кресло Локоджо, лайм

Кресло Локоджо, оранжевоеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
13

Кресло Локоджо, оранжевое

Кресло Локоджо, сероеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
8

Кресло Локоджо, серое

Кресло Локоджо, чёрноеНастоящее фото товара Кресло Локоджо, чёрное, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
12

Кресло Локоджо, чёрное

Кресло Эдмонтон, белоеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
13

Кресло Эдмонтон, белое

Кресло Эдмонтон, васильковоеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, васильковое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
7

Кресло Эдмонтон, васильковое

Другие товары из разделамебель для гостиной
Кресло Эдмонтон, золотоеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, золотое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
6

Кресло Эдмонтон, золотое

Кресло Эдмонтон, красноеНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
15

Кресло Эдмонтон, красное

Кресло Эдмонтон, лаймНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
15

Кресло Эдмонтон, лайм

Кресло Эдмонтон, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Эдмонтон, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена
9

Кресло Эдмонтон, оранжевый

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Столовая группа 11, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
7

Столовая группа 11

Настоящее фото товара Столовая группа 12, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Столовая группа 12

Настоящее фото товара Столовая группа 13, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
12

Столовая группа 13

Настоящее фото товара Столовая группа 14, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
11

Столовая группа 14

Стол Бруклин 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99040
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
19 99045
35 990 ₽
5

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро

В наличии 16 шт.
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
32 49051
64 990 ₽
14

Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото

В наличии 6 шт.
Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 21 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 99042
42 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
25 99043
44 990 ₽
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный