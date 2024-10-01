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Журнальный стол Кайкос

Артикул: CH-048-769
50 оценок
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный приставной столик “Кайкос” привлекает внимание своим креативным дизайном. Ананасы означали процветание и гостеприимство в колониальную эпоху. Интернет магазин “Louvre home” заново воплощает этот смысл, символизм и очарование в богато детализированной и прекрасно выполненной коллекции. Прозрачная круглая столешница крепится к массивной ножке из нержавеющей стали, которая по форме напоминает тропический цветок насыщенного золотистого оттенка. Тонкая имитация фактур каждого лепестка придает дизайну реалистичный и интересный вид. Особенностью “Кайкоса” является его столешница, выполненная из прозрачного закаленного стекла. Это создает ощущение легкости и прозрачности, позволяя визуально расширить пространство. Приставной столик “Кайкос” подойдет для любого стиля интерьера – от современного до классического и роскошного. Он будет превосходно смотреться в гостиной, спальне или даже в кабинете. Также этот столик можно использовать как дополнительный элемент мебели в кафе, ресторане или офисе, добавляя изыска в любое помещение.

Размер столешницы: 87 см. х 87 см. х 8 см
Диаметр: Ø 41 см.
Размер: 55 см. x 46 см. х 47 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Диаметр столешницы760 мм
  • Материалсталь, стекло
  • Цветзолотой

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