Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол складной Виктория 120
Барная стойка Дезмонд Х белая
Стол Априори темный
Настольная лампа Demitas
Настольная лампа Vals
Настольная лампа Chester
Настольная лампа Bubble Dreams
Настольная лампа Riverside
Настольная лампа Ontario
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден