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Стол журнальный Boston - фото 1

Стол журнальный Boston

Артикул: CH-068-836
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота460 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь, ротанг
  • Цветантрацит

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