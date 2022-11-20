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Стол Хольмен

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Характеристики товара

Описание

Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением терассы, дачи или уютного уголка сада. Изделие неокрашенное. Для создания защитного покрытия вам потребуется состав из расчета на 4,2 кв.м.

Материал - сосна (массив / срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Вес: 14,89 кг
Высота: 71 см
Ширина: 80 см
Длина: 135 см
Упаковка (Д*Ш*В): 137х82х10,5 см
Упаковка (объем): 0,119 м3
Упаковка (вес): 15,03 кг

Площадь покраски: 4,19 м2

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1350 мм
  • Вес15 кг
  • Материал каркасадерево

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