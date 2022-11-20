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Стол деревянный Клер Лофт черный матовый

Артикул: CH-035-592
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес19 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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