Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото - фото 1Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото - фото 2Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото - фото 3Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото - фото 4

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Следующий Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол ИНСИГНИЯ благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас стола изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 128*65*15

Масса брутто: 24,0 кг.

Объем: 0,12

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина1200 мм
  • Длина600 мм
  • Вес21 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки24 кг

Похожие товары

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
16 99053
35 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро

В наличии 60 шт.
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 99042
42 990 ₽
9

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темныйНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
25 99043
44 990 ₽
8

Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный

Журнальный столик Бостон 50 x 32 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 99045
26 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро

В наличии 21 шт.
Диван ComfortНастоящее фото товара Диван Comfort, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
10

Диван Comfort

Пуф Бычок, красный, без короба и крышкиНастоящее фото товара Пуф Бычок, красный, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
6

Пуф Бычок, красный, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
10

Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, синий, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
10

Пуф Бычок, синий, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, черный, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
5

Пуф Бычок, черный, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
7

Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки

Другие товары из разделамебель для гостиной
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышкиНастоящее фото товара Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
12

Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
12

Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки

Настоящее фото товара Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки

Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкойНастоящее фото товара Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой

Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкойНастоящее фото товара Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
13

Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой

Настоящее фото товара Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
9

Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой

Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкойНастоящее фото товара Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
10

Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Браун 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89018
2 290 ₽
9

Стул Браун 20мм

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

Стул Наполеон Зеленый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
7

Стул Наполеон Зеленый, деревянный

Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Стул Наполеон Бронза, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
13

Стул Наполеон Бронза, деревянный

Настоящее фото товара Пуф 03 К, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена
6

Пуф 03 К

Настоящее фото товара Пуф 06 К, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
8

Пуф 06 К

Настоящее фото товара Пуф 07 К, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
14

Пуф 07 К

Настоящее фото товара Банкетка нежравейка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790
Оптовая цена
9

Банкетка нежравейка

Настоящее фото товара Диван Жемчуг двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена
12

Диван Жемчуг двухместный