Характеристики товара
Описание
Журнальный столик (8 мм закаленное ТОНИРОВАННОЕ стекло) основание хром золото
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Глубина1200 мм
- Высота380 мм
- Вес21 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки24 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет