Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 40 кг
Объем: 0.28
Стол Лидер 4
Скатерть Габардин, прямоугольная
Чехол 48
Чехол 47
Стул Азия 25мм
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул уличный из реек сосны, темный
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Секция стульев 01
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Салфетки Лён
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1050ЕМ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 2, белый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стол Лофт-6
Стол Лофт-7
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер, серый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Ницца барный
Стул Джулиан, серый с подлокотниками
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти черный
Стул барный Порше белый
Стул Консек барный, черный каркас
Стул Консек барный, белый
Стул Консек барный, золотой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный
Кресло Изо G
Стул Изо Net
Стул Квета
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Bridell
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стеллаж 05
Стеллаж 06
Стул Изо Т
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стул обеденный Шанель коричневый
Дорожка ARS
Стеллаж 23
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул Лофт Эрфурт
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Скатерть Microfibra
Скатерть Saten
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Мишель
Chester кресло
Комплект мебели для кафе Наполеон
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж для разделения комнаты 42
Стеллаж 51
Стол-трансформер Лерида орех
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Ковролин Blitz
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стол Loft Kedr Premium
Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная
Скатерть Весна габардин
Конференц кресло Форум-CH
Скатерть Кофейный набор, габардин
Скатерть Tropikal рогожка
Скатерть Rose габардин
Модуль VEIL 1-местный прямой
Модуль GRAND 1-местный прямой
Стул Бар 2 /ПР
Стул Бар 2 /МРД
Деревянный табурет Клио
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный
Стол обеденный Детройт белый малый
Стул барный Премьер альпийский белый
Стул барный Тиесто бежевый
Скатерть Padua жаккард
Стул Форли красный
Стул Такер, малиновый деревянный
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 белых стула
Диван Geox
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Цезарь круглый
Дорожка для стола, журавинка
Диван Italia
Стул Гаага велюр OSCAR 028
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Мулен белый
Стол Accent трюфель/серебро
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Канзас, синий
Стул пластиковый Toby белый
Стул пластиковый Toby розовый
Стол обеденный Dino
Стул пластиковый Bee, черный
Стул пластиковый Bit, ментоловый
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул Эврика белый
Стул-кресло Самба М, желтый
Слэб Обь
Слэб Амур
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические
Стол для улицы Ривьера 3
Стол для улицы Ривьера 4 с декором
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Стул Кензи мятный
Стул Танго, велюр серый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Стул Nikki розовый/ брусничный
Стул Arabis, велюр Ash Blue