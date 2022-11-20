Стол Лофт, Дуб Канзас/ Черный

11 оценок

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Стол Лофт, Дуб Канзас/ Черный

4.7
21 700 ₽
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Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый
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Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 40 кг

Объем: 0.28

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.8 м3
  • Высота760 мм
  • Длина1380/1800 мм
  • Ширина850 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок

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Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
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4 990
Оптовая цена
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Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
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Стеллаж 23Настоящее фото товара Стеллаж 23, произведённого компанией ChiedoCover
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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
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Настоящее фото товара Стул Лофт Эрфурт, произведённого компанией ChiedoCover
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11

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Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
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9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 42, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
13

Стеллаж для разделения комнаты 42

Стеллаж 51Настоящее фото товара Стеллаж 51, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Стеллаж 51

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800
39

Стул Хит 25мм - алюминий, золото корона красная

Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Скатерть Кофейный набор, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
6

Скатерть Кофейный набор, габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
5

Модуль VEIL 1-местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 1-местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена
15

Модуль GRAND 1-местный прямой

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
119Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
15

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

Стол обеденный Детройт белый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт белый малый

В наличии 8 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
13

Стул барный Тиесто бежевый

В наличии 31 шт.
Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Стул Такер, малиновый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
16

Стул Такер, малиновый деревянный

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Цезарь круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена
9

Стол Цезарь круглый

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Диван ItaliaНастоящее фото товара Диван Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена
14

Диван Italia

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 2 шт.
Стул Канзас, синийНастоящее фото товара Стул Канзас, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Канзас, синий

В наличии 79 шт.
Стул пластиковый Toby белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Toby белый

Стул пластиковый Toby розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49017
4 190 ₽Оптовая цена
6

Стул пластиковый Toby розовый

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стул пластиковый Bee, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bee, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Bee, черный

Стул пластиковый Bit, ментоловыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Bit, ментоловый

В наличии 22 шт.
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Настоящее фото товара Слэб Обь, произведённого компанией ChiedoCover
от36 700
7

Слэб Обь

Настоящее фото товара Слэб Амур, произведённого компанией ChiedoCover
от43 300
15

Слэб Амур

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
11

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 3, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
8

Стол для улицы Ривьера 3

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 4 с декором, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
12

Стол для улицы Ривьера 4 с декором

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое

В наличии 98 шт.
Стул Кензи мятныйНастоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кензи мятный

В наличии 100 шт.
Стул Танго, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Танго, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Танго, велюр серый

В наличии 100 шт.
Кресло пластиковое Cross XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Cross XL, черный

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой

Стул Nikki розовый/ брусничныйНастоящее фото товара Стул Nikki розовый/ брусничный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 250
Оптовая цена
15

Стул Nikki розовый/ брусничный

В наличии 132 шт.
Стул Arabis, велюр Ash BlueНастоящее фото товара Стул Arabis, велюр Ash Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от8 000
Оптовая цена
7

Стул Arabis, велюр Ash Blue

Настоящее фото товара Стул Marbella античная олива, произведённого компанией ChiedoCover
от8 250
Оптовая цена