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Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый
36 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 1Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 2Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 3Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 4Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 5Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 6Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый - фото 7

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

Артикул: CH-035-575
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Толщина столешницы: 25 мм. Материал каркаса - металл; Материал столешницы - ЛДСП; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - дуб делано темный; Ширина - 60; Высота - 75; Длина - 120;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18.7 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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