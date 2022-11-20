Стол Мюнхен
26890 ₽
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Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 1300х900х750 мм. , в разложенном состоянии 2300х900х750 мм.
*Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!
Вес изделия 45,5 кг
Размер 1300х900х750 (2300х900х750)
Объем изделия 0,13
Упаковка 1 место
Вес брутто 47 кг.
Габариты упаковки 1340х940х100
Материал Дуб
Материал столешницы Шпон Дуба
Материал кромки Шпон Дуба
Материал ножек Массив Дуба
Материал подстолья Массив Дуба
Страна производства Россия
Размер: 1300x900x750 мм
Материал: массив дуба
Столешница: шпон дуба
Вес: 45.5 кг