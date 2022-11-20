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Стол Мюнхен

4.8
Оптовая цена
26 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Мюнхен
Стол Мюнхен
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Стол Мюнхен

4.8
26890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 1300х900х750 мм. , в разложенном состоянии 2300х900х750 мм.

*Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!

Вес изделия 45,5 кг
Размер 1300х900х750 (2300х900х750)
Объем изделия 0,13
Упаковка 1 место
Вес брутто 47 кг.
Габариты упаковки 1340х940х100
Материал Дуб
Материал столешницы Шпон Дуба
Материал кромки Шпон Дуба
Материал ножек Массив Дуба
Материал подстолья Массив Дуба
Страна производства Россия

Основные характеристики

Размер: 1300x900x750 мм

Материал: массив дуба

Столешница: шпон дуба

Вес: 45.5 кг

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