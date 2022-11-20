Характеристики товара
Описание
Прекрасное дополнение для стульев DSW.
Круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука.
1 коробка / 1 шт.
Габариты 100*100*10:
Вес брутто: 14 кг.
Объем: 0,100
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Диаметр900 мм
- Вес12 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки1000 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки14 кг