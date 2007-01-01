Характеристики товара
Описание
Стол обеденный стиля Eames DSW из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Ножки массив бука. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота720 мм
- Диаметр900 мм
- Вес10 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольядерево
- Цветбежевый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки110 мм
- Глубина упаковки970 мм
- Вес упаковки21.5 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики960
- Изделия стопируютсяНет