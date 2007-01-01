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Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Eames DSW, круглый, Д 90см
26 оценок
6 89052
14 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Eames DSW, круглый, Д 90см - фото 1Стол Eames DSW, круглый, Д 90см - фото 2Стол Eames DSW, круглый, Д 90см - фото 3
Распродажа

Стол Eames DSW, круглый, Д 90см

Артикул: CH-004-360
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота720 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный стиля Eames DSW из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Ножки массив бука. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Цветбежевый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки970 мм
  • Вес упаковки21.5 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики960
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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