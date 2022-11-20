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Стол Eames DSW, круглый, D 90см - фото 1Стол Eames DSW, круглый, D 90см - фото 2Стол Eames DSW, круглый, D 90см - фото 3

Стол Eames DSW, круглый, D 90см

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Характеристики товара

Описание

Прекрасное дополнение для стульев DSW.

Круглый стол отлично подойдет для кухни или обеденной зоны, столешница выполнена из практичного МДФ, ножки - массив бука.

1 коробка / 1 шт.

Габариты 100*100*10:

Вес брутто: 14 кг.

Объем: 0,100

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина900 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес12 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки1000 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки14 кг

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