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Стол деревянный Lorini белый - фото 1Стол деревянный Lorini белый - фото 2Стол деревянный Lorini белый - фото 3

Стол деревянный Lorini белый

Артикул: CH-035-632
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота730 мм
  • Вес9.5 кг
  • Объем0.1 л
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест2
  • Цвет столешницыБелый
  • Страна изготовленияКитай

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