Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Вес18.5 кг
- Объем0.086 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест4
- Цвет подстольяЧерный
- Цвет столешницыЧерный
- Страна изготовленияКитай
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