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Стол деревянный Bianka черный

Артикул: CH-035-468
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес18.5 кг
  • Объем0.086 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест4
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цвет столешницыЧерный
  • Страна изготовленияКитай

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