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Настоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный стол Jazz
45 оценок
10 990
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Журнальный стол Jazz - фото 1Журнальный стол Jazz - фото 2

Журнальный стол Jazz

Артикул: CH-029-976
45 оценок
Основные характеристики
  • Высота470 мм
  • Диаметр500 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коллекция Music — респектабельная мебель с классической основой. Обладает притягательной энергетикой изящных форм, поэтичного черного цвета и безупречным исполнением. Комоды, тумбы, банкетки, консольные и журнальные столики подходят для оформления гостиной, спальни, прихожей, мастерской, студии, бьюти-зоны. Идеально вписывается в стилистику неоклассики, арт-деко, минимализма, эклектики. Лейтмотив коллекции — барочные элементы: фигурные ножки из массива дерева, каретная стяжка «капитоне», акцентные детали в бронзовом и золотистом цвете. Изделия подчеркнут в интерьере смелость, выразительность, спокойствие. Они надежно сохранят ваши секреты, помогут разложить вещи по местам и поддержат настроение «тихой роскоши». Могут выступать на контрасте с главенствующим светлым оттенком или быть частью ненавязчивого темного фона.
Круглый журнальный стол. Cтолешница декорирована цветным стеклом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Диаметр500 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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