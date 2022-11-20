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Стол обеденный Niven

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Характеристики товара

Описание

Высота: 750 мм

Ширина: 1100 мм

Глубина: 1100 мм

Материал: сталь

Вес: 28 кг


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