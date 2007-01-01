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Раскладной обеденный стол Loon

Артикул: CH-073-381
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный раскладной стол с лаконичным характером для стильных интерьеров. Броский внешний вид смягчается плавными линиями и сбалансированными пропорциями. Четыре стальные опоры поддерживают столешницу арочной формы из керамики. Которая отличается прочностью, долговечностью и привлекательной текстурой, напоминающей натуральный камень. Минималистичная геометрия позволяет грамотно вписать предмет практически в любое пространство. Стол гармонично будет смотреться и в квартире, и в загородном доме.

Механизм трансформации позволяет увеличить длину со 160 см до 240 см. Для этого необходимо сдвинуть центральное полотно столешницы, раздвинуть скрытые боковые секции и установить между ними основную часть. Стол Loon — инвестиция в уникальную эстетику, функциональность, качество и комфорт вашего пространства.

Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота740 мм
  • Вес108.75 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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Товар в корзине

Раскладной обеденный стол Loon
Раскладной обеденный стол Loon
133 490
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