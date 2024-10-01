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Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый - фото 1Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый - фото 2

Стол Eames DSW Rectangle New, 120*80, белый

Артикул: CH-067-961
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный DSW Rectangle с ножками из массива бука и столешницей из МДФ. Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, простота в уходе и универсальность все это про коллекцию Eames. Классический модернизм модели стал образцом надежности и функциональности дизайна XX века, неизменно оставаясь на пике востребованности и актуальности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл, бук
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки17.60 кг

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