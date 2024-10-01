Характеристики товара
Описание
Стол обеденный DSW Rectangle с ножками из массива бука и столешницей из МДФ. Лаконичный и оригинальный дизайн, надежность и долговечность, простота в уходе и универсальность все это про коллекцию Eames. Классический модернизм модели стал образцом надежности и функциональности дизайна XX века, неизменно оставаясь на пике востребованности и актуальности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл, бук
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки17.60 кг