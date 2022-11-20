Товар в корзине. Перейти
Стол Рондо белый - фото 1Стол Рондо белый - фото 2Стол Рондо белый - фото 3Стол Рондо белый - фото 4Стол Рондо белый - фото 5Стол Рондо белый - фото 6

Стол Рондо белый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Темза карагач
Стол Темза карагач
Следующий Стол обеденный Гарлем белый
Стол Темза карагач

Характеристики товара

Описание

Круглый раскладной обеденный стол, диаметр 100 см

Идеально подходит для современной кухни в светлых оттенках, благодаря лаконичному дизайну к нему легко подобрать стулья.
Столешница дополнительно раскладывается до 135 см.
Ножки выполнены из массива бука, покрашены в белый цвет. Дополнительная вставка в цвет столешницы. Стол легко разложить, механизм раскрытия "бабочка".

Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 105*54*10,6
Вес брутто: 25,5
Объем: 0,065

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина1000/1350 мм
  • Длина1000/1350 мм
  • Вес24 кг
  • Материал столешницыДСП
  • Материал подстольябук, массив
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1050 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки106 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки25.50 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Бристоль 120, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
7

Стол Бристоль 120

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от75 390
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена
14

Стол обеденный Киллен

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Другие товары из разделакухонные столы
Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от80 090
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Стол Бостон, раздвижнойНастоящее фото товара Стол Бостон, раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
14

Стол Бостон, раздвижной

С этим товаром покупают
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
10

Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый

Стул Такер, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
9

Стул Такер, белый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, синий деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
5

Стул Такер, синий деревянный

Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стол Eames DST, круглый

Стол Oslo, круглыйНастоящее фото товара Стол Oslo, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол Oslo, круглый

В наличии 85 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Настоящее фото товара Диван Сканди, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена
15

Диван Сканди