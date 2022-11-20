Характеристики товара
Описание
Круглый раскладной обеденный стол, диаметр 100 см
Идеально подходит для современной кухни в светлых оттенках, благодаря лаконичному дизайну к нему легко подобрать стулья.
Столешница дополнительно раскладывается до 135 см.
Ножки выполнены из массива бука, покрашены в белый цвет. Дополнительная вставка в цвет столешницы. Стол легко разложить, механизм раскрытия "бабочка".
Обратите внимание, что стол поставляется в полностью разобранном виде. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться услугами профессиональных сборщиков мебели.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 105*54*10,6
Вес брутто: 25,5
Объем: 0,065
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина1000/1350 мм
- Длина1000/1350 мм
- Вес24 кг
- Материал столешницыДСП
- Материал подстольябук, массив
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки106 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки25.50 кг