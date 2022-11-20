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Стол садовый Лиссабон 140, серый - фото 1Стол садовый Лиссабон 140, серый - фото 2

Стол садовый Лиссабон 140, серый

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Характеристики товара

Описание

Современный стол из искусственного дерева на алюминиевом каркасе серебряного цвета. Коллекция представлена в двух цветах – серый и тик. Удобные и практичные модели могут эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в течение круглого года. Кресла коллекции удобно стопируются по 12 штук для максимально удобного и компактного хранения.

Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с серебряным порошковым покрытием позволяет эксплуатировать мебель многие годы. Искусственное дерево устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Изделия серии Лиссабон станут отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес16.4 кг
  • СоставНержавеющий аллюминий с порошковым покрытием, искуственное дерево.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1640 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки80 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16.40 кг

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