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Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi кофе, произведённого компанией ChiedoCover
Столик пластиковый для лежака Rodi кофе
46 оценок
3 890
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Столик пластиковый для лежака Rodi кофе - фото 1Столик пластиковый для лежака Rodi кофе - фото 2

Столик пластиковый для лежака Rodi кофе

Артикул: CH-026-732
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес2,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Квадратный столик размером 46х46 см изготовлен из полипропилена, прекрасно подойдет для шезлонга. Ножки стола нескользящие и имеют трубчатое строение, благодаря чему столик не весит много.
Мебель из пластика NARDI включает в себя разнообразную цветовую гамму, широкую линейку размеров, моделей и форм.
Очень низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет продукции долго оставаться на солнце без поглощения тепла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес2,3 кг
  • Материалпластик
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке7 шт
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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