Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini антрацит

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стол Spritz из стекловолокна с круглой столешницей идеально подходит как для интерьеров, так в террасс кафе, баров, ресторанов. Вы легко можете сделать его как обеденным столом с высотой 765 мм, так и кофейным столиком высотой 400 мм.
Особенности:
Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Легко собирается и разбирается.
Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм

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Основные характеристики

  • Высота765 мм
  • Ширина605 мм
  • Длина605 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материалпластик
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.13 м3

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