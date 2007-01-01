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Настоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Либессио, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый раздвижной Либессио
31 оценка
55 890
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Стол пластиковый раздвижной Либессио - фото 1Стол пластиковый раздвижной Либессио - фото 2Стол пластиковый раздвижной Либессио - фото 3Стол пластиковый раздвижной Либессио - фото 4

Стол пластиковый раздвижной Либессио

Артикул: CH-010-658
31 оценка
Основные характеристики
  • Длина1600/2200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал столешницыпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольный раздвижной стол со столешницей ДюрелТоп предназначен для использования на улице. Дизайн напоминает традиционную мебель из кованого железа. Столешница декорирована повторяющимся узором из мелких перфораций.

Высота: 1000 мм

Ширина: 1600/ 2200 мм

Глубина: 740 мм

Материал: пластик, металл

Вес: 28,8 кг

Материал ДюрелТоп имеет высокую плотность и состоит из полностью закрытой двойной панели с мелкопустотным заполнением. Это равномерно окрашенный нетоксичными пигментами полипропилен высокого качества с добавлением анти-УФ-агентов, который устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий - настоящее итальянское качество!
Столешница раздвижная, легко собирается и разбирается. В столешнице есть отверстие с заглушкой для установки зонта.
Ножки стола с круглым сечением диаметром 7 мм выполнены из алюминия с матовым порошковым покрытием. Прикреплены к верхней части с помощью простой винтовой системы. Имеют регулировку для неровного пола.
Желательно использование стола в затененных местах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2200 мм
  • Ширина740 мм
  • Высота1000 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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