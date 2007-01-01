Характеристики товара
Описание
Прямоугольный раздвижной стол со столешницей ДюрелТоп предназначен для использования на улице. Дизайн напоминает традиционную мебель из кованого железа. Столешница декорирована повторяющимся узором из мелких перфораций.
Высота: 1000 мм
Ширина: 1600/ 2200 мм
Глубина: 740 мм
Материал: пластик, металл
Вес: 28,8 кг
Материал ДюрелТоп имеет высокую плотность и состоит из полностью закрытой двойной панели с мелкопустотным заполнением. Это равномерно окрашенный нетоксичными пигментами полипропилен высокого качества с добавлением анти-УФ-агентов, который устойчив к воде и воздействию солнца. Материал легкий, долговечный, нетоксичный, антистатический и атмосферостойкий - настоящее итальянское качество!
Столешница раздвижная, легко собирается и разбирается. В столешнице есть отверстие с заглушкой для установки зонта.
Ножки стола с круглым сечением диаметром 7 мм выполнены из алюминия с матовым порошковым покрытием. Прикреплены к верхней части с помощью простой винтовой системы. Имеют регулировку для неровного пола.
Желательно использование стола в затененных местах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2200 мм
- Ширина740 мм
- Высота1000 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет